Генштаб ВС РФ: США активизировали полеты бомбардировщиков у границ России и КНР Фото: REUTERS

Начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков сообщил, что в 2023 году США активизировали полеты стратегической бомбардировочной авиации вблизи государственных границ России и Китая.

“В текущем году совершено 77 самолетовылетов, что уже больше, чем за весь 2022 год. Интенсивность полетов стратегической разведывательной авиации США за последние два года выросла более чем на 20% и составляет 920 самолетовылетов в год”, — уточнил военный в своем выступлении на XI Московской конференции по международной безопасности.

Также Костюков отметил, что Американцы разместили самую крупную группировку своих войск, кроме дислоцированных непосредственно в США, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным разведки, в данном регионе расположились около 400 тысяч военнослужащих и порядка тысячи боевых самолетов.

По мнению Костюкова, таким образом Вашингтон планирует создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе сеть подконтрольных США альянсов для сдерживания России и Китая.