Newsweek: российские удары по объектам в Одессе привели к истощению ПВО Украины

Newsweek: российские удары по Одессе привели к истощению ПВО Украины Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Издание Newsweek заявило, что российские удары по военной инфраструктуре Одессы истощили украинскую ПВО, которая пыталась перехватить эти ракеты.

“Новые впечатляющие ночные кадры с украинского побережья Черного моря показывают, как киевские военные сжигают запасы ракет в попытке перехватить шквал российских снарядов”, — комментируют авторы статьи видео работы, предположительно, немецкой зенитной установки Gepard.

Издание уточняет, что по опубликованным в сети кадрам достаточно сложно установить подлинность видео, однако военный эксперт Дэвид Хэмблинг считает, что на видео именно работа Gepard в Одессе при отражении атаки ВС РФ.

Напомним, в середине июня 2023 года Киев совершил очередной теракт на Крымском мосту, использовав надводные беспилотники и гуманитарный коридор в Черном море. В ответ на это Россия отозвала гарантии безопасности судоходства в этом регионе и начала наносить удары по военным объектам в Одессе, которые использовались для подготовки и проведения этого теракта. При этом в ВВС Украины вскоре признали, что украинская ПВО бессильна против этих ударов.