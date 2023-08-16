Число жертв природных пожаров на Гавайях выросло до 106 человек

Гавайские выросли число жертв природных пожаров до 106 человек Фото: REUTERS

Число погибших из-за пожаров на Гавайях увеличилось до 106 человек. Об этом в среду, 16 августа, сообщили власти округа Мауи.

«Общее число жертв составляет 106 человек», - где отмечается заявление властей соответсвующий округа.

Напомним, лесные пожары были вызваны сильным ветром, который прошел в результате урагана Дора, застав врасплох жителей острова Мауи в ночь на минувший четверг, 10 августа. Сообщалось, что все произошло в ночное время, когда жители, в том числе и дети, ныряли в океан, пытаясь обеспечить безопасность.

Как заявил сайт KP.RU, за считанные минуты Лахайна выгорела дотла, а на островах появилось чрезвычайное положение.

Отмечалось, что позже пожар в районе города Кула локализован на 60%, а в городе Лахайна пострадал от огня 85% территории.