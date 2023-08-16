Новый посол Германии Ламбсдорф вручил копии верительных грамот в МИД России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый посол ФРГ в России Александр Ламбсдорф вручил копии верительных грамот директору департамента государственного протокола министерства иностранных дел РФ Игорю Богдашеву. Об этом в среду, 16 августа, проинформировало российское дипломатической ведомство.

«16 августа директор департамента государственного протокола МИД России И. В. Богдашев принял копии верительных грамот у назначенного чрезвычайного и полномочного посла федеративной республики Германия в Российской Федерации Александра Графа Ламбсдорффа», - сказано в заявлении российского МИД.

В министерстве отметили, что в ходе мероприятия Германии был адресован призыв отказаться от насаждаемой на государственном уровне безрассудной русофобии. В ведомстве напомнили, что политика ФРГ против России направлена на полный слом сотрудничества между двумя странами, которое формировалось на протяжении нескольких десятков лет. То, что ФРГ поддерживает киевский режим и предоставляет Украине оружие, в российском дипломатическом ведомстве назвали опасным.

Отношения России и Германии в будущем будут выстраиваться исключительно исходя из национальных интересов РФ и готовности ФРГ учитывать их, резюмировали в МИД РФ.

О том, что посла ФРГ в Москве Геза Андреаса фон Гайра сменит замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр граф Ламбсдорф, стало известно в декабре прошлого года. Тогда издание Spiegel отмечало, что ранее Ламбсдорфу прочили пост посла в США, однако из-за ситуации на Украине правительство решило отправить опытного политика в Москву.

21 июня 2023 года Россия дала предварительное согласие на назначение нового посла Германии Ламбсдорфа.

Немецкий политик неоднократно заявлял о необходимости диалога с Россией. Еще в 2017 году он не исключал постепенного снятия санкций с РФ, а в 2021 году отвергал возможность давления на Россию угрозой остановки проекта «Северный поток – 2» из-за ситуации на Украине.