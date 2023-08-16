Медведев заявил, что российские войска эффективно противостоят западной технике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 16 августа, заявил, что российские военнослужащие научились успешно противодействовать технике Запада. Поэтому, по его мнению, все попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются безуспешными.

«Совершенно очевидно, что мы всему этому научились эффективно противодействовать», - отметил политик во время посещения форума «Армия - 2023».

Он добавил, что попытки наступления противника в связи с этим остаются неудачными. Однако, по мнению Медведева, западную технику не стоит недооценивать, так как среди нее бывают как хорошие образцы, так и плохие. Все это проверяется в полевых условиях, резюмировал зампред Совбеза.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что ВСУ несут серьезные потери как в личном составе, так и в технике. Он отметил, что французская колесная бронетехника, американские бронемашины горят за милую душу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу недавно заявил, что широко разрекламированная техника западных стран оказалась далеко не безупречной, указав на выставку трофеев на форуме «Армия - 2023».