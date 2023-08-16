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НовостиПроисшествия16 августа 2023 12:22

ФСБ сообщила о ликвидации четырех диверсантов при атаке ДРГ на Брянскую область

На месте боя обнаружены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы

Фото: ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы Украины в Брянскую область, уничтожив четырех боевиков.

Как сообщили журналитам Центре общественных связей ФСБ, украинские диверсанты были ликвидированы в приграничном Стародубском районе Брянской области.

На месте боя были обнаружены иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи и навигации, а также FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой. Как полагают в ведомстве, это может свидетельствовать о подготовке украинской стороной провокаций и диверсий на территории РФ.

Как писал сайт KP.RU, накануне российские войска и ФСБ предотвратили попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в начале апреля сотрудники пограничного управления ФСБ пресекли проникновение 20 украинских диверсантов в Брянскую область, нанеся им огневое поражение.