Умерла Рената Скотто, итальянская оперная певица

За свою долгую карьеру, Скотто успела выступить во многих крупнейших театрах мира Фото: EAST NEWS

В возрасте 89 лет скончалась Рената Скотто, итальянская оперная певица, известная тем, что владела одним из лучших сопрано в ХХ веке. Скотто ушла из жизни на территории США, о чём сообщила газета Corriere della Sera.

По данным итальянских журналистов, оперная певица скончалась минувшей ночью, 16 августа 2023 года, в Нью-Йорке. На протяжении последних лет жизни она посвящала себя преподаванию и занималась театральной режиссурой.

Рената Скотто впервые вышла на большую сцену в 19 лет, в театре Габриэлло Кьябрера, в родном городе Савона. Дебютом тогда ещё никому неизвестной певицы стала опера Джузеппе Верди «Травиата». За свою долгую карьеру, Скотто успела выступить во многих крупнейших театрах мира, а в 1964 году посещала Москву с гастролями, где пела на сцене Большого театра.

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