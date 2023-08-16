Германия потратила на стабилизацию цен на газ 18 миллиардов евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Германии потратило 18 миллиардов евро в рамках мер по стабилизации цен на газ и электричество, сообщило Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

По информации Reuters, эта сумма была выделена из пакета в 200 миллиардов евро, который власти Германии предоставили в 2022 году домохозяйствам и компаниям, чтобы смягчить влияние роста цен на энергоносители. Как отметили в Минэкономики ФРГ, с учетом единовременного платежа для потребителей в декабре общая сумма льгот по энергоснабжению составила 22,7 миллиарда евро.

Напомним, глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявлял, что выросшие из-за отсутствия российского газа цены на электроэнергию стали новым стандартом для страны.

После отказа немецких властей от российского газа в Германии начался экономический спад, а также рост популярности ультраправых сил, сообщало японское издание JB Press. Сильнее всего решение об отказе от российского газа повлияло на химическую промышленность, где в ряде сегментов упали продажи из-за высоких цен на голубое топливо.