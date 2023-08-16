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НовостиВ мире16 августа 2023 14:06

Германия потратила на стабилизацию цен на газ 18 миллиардов евро

Reuters: Германия потратила на стабилизацию цен на газ 18 миллиардов евро
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Германия потратила на стабилизацию цен на газ 18 миллиардов евро

Германия потратила на стабилизацию цен на газ 18 миллиардов евро

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Германии потратило 18 миллиардов евро в рамках мер по стабилизации цен на газ и электричество, сообщило Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

По информации Reuters, эта сумма была выделена из пакета в 200 миллиардов евро, который власти Германии предоставили в 2022 году домохозяйствам и компаниям, чтобы смягчить влияние роста цен на энергоносители. Как отметили в Минэкономики ФРГ, с учетом единовременного платежа для потребителей в декабре общая сумма льгот по энергоснабжению составила 22,7 миллиарда евро.

Напомним, глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявлял, что выросшие из-за отсутствия российского газа цены на электроэнергию стали новым стандартом для страны.

После отказа немецких властей от российского газа в Германии начался экономический спад, а также рост популярности ультраправых сил, сообщало японское издание JB Press. Сильнее всего решение об отказе от российского газа повлияло на химическую промышленность, где в ряде сегментов упали продажи из-за высоких цен на голубое топливо.