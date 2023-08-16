В НАТО отказались от слов о вступлении Украины в альянс в обмен на территории Фото: REUTERS

Начальник штаба генерального секретаря Североатлантического альянса Стиан Йенсен назвал ошибкой свое заявление о том, что Украина может войти в состав НАТО, если согласится уступить России часть территорий.

«Я высказался на этот счет в рамках более масштабной дискуссии о возможных будущих сценариях для Украины. Мне не следовало преподносить это в таком формате. Это было неправильно», - пояснил Йенсен в интервью газете Verdens Gang.

По его мнению, Украина должна сама решить, на каких условиях она готова вести переговоры, а альянсу нужно оказывать ей поддержку.

Ранее Йенсен во время групповых дебатов в норвежском Арендале заявил, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить России часть территорий. Тогда же он отметил, что в настоящее время есть значительные подвижки в вопросе вступления страны в Североатлантический альянс.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова Йенсена, назвал такую идею любопытной. Однако, по его словам, вопрос заключается в том, что все якобы украинские территории являются спорными. Для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси, резюмировал Медведев.