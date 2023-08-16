Балицкий назвал предоставленную Украине западную технику барахлом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал технику, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от стран Запада, барахлом. Такое заявление он сделал в эфире «Первого канала».

Врио главы региона отметил, что такая техника показала себя "крайне низко".

«Их хваленные рассказы про красоту и мощь их дронов, про мощь пушек немецких – это все абсолютное барахло», - подчеркнул Балицкий.

По его словам, западная техника точно не лучше советских танков и сделана она отвратительно. Балицкий уточнил, что тяжелая техника, которую ВСУ получили от стран Запада, рассчитана на оборону, а не на наступление. Врио губернатора также напомнил, что западные танки ломаются и подрываются на минах.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что российские военнослужащие научились успешно противодействовать технике Запада. Поэтому, по его мнению, все попытки наступления ВСУ остаются безуспешными.

По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, широко разрекламированная техника западных стран оказалась далеко не безупречной.