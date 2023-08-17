СБУ предъявила обвинение защитнице Киево-Печерской лавры Кохановской Фото: REUTERS

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предъявили новое обвинение активистке канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктории Кохановской, которая выступала в защиту Киево-Печерской лавры.

«СБУ сообщила о подозрении блогерше, которая провоцировала столкновения и религиозную вражду во время массовых акций в Киево-Печерской лавре», - сказано в заявлении спецслужб.

Обвинение активистке было предъявлено по статье об «оправдании, признании правомерными и отрицании» действий России, которые на Украине рассматривают как «агрессию». Сотрудники спецслужб около пяти часов проводили обыск в квартире женщины, после чего изъяли два телефона, а также ноутбук.

Напомним, неделю назад, 10 августа, Суд в Киеве признал законным расторжение договора аренды, оформленный между монастырем УПЦ и Киево-Печерской лаврой.

На следующий день сотрудники спецподразделения полиции прибыли к Киево-Печерской лавре, а через некоторое время появились сообщения о том, что были опечатаны два корпуса лавры, но внутри находились люди.