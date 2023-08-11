Сотрудники полиции прибыли к Киево-Печерской лавре Фото: REUTERS

Сотрудники спецподразделения полиции утром в пятницу, 11 августа, прибыли к Киево-Печерской лавре. Об этом заявил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

На записи, которую защитник выложил в своем Telegram-канале, можно увидеть, как несколько десятков полицейских собираются у стен монастыря.

Напомним, днем ранее, 10 августа, Суд в Киеве признал законным расторжение договора аренды, который был заключен между монастырем Украинской православной церкви и Киево-Печерской лаврой.

Как писал сайт KP.RU, в конце марта этого гожа Министерство культуры Украины уведомило монахов Киево-Печерской лавры об одностороннем разрыве договора аренды. Украинские власти поставили монахам УПЦ ультиматум, чтобы те покинули лавру до 29 марта 2023 года.

Сообщалось, что рабочая группа, созданная по указу президента Владимир Зеленского, якобы выявила нарушение монастырем договора по использованию госимущества.