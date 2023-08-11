Прихожане канонической УПЦ заперты в корпусах Киево-Печерской лавры Фото: REUTERS

Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на данный момент заперты в нескольких корпусах Киево-Печерской лавры, куда утром в пятницу, 11 августа, прибыли сотрудники спецподразделения полиции.

Как передает украинский телеканал «Первый казацкий», опечатаны два корпуса лавры. При этом, их закрыли несмотря на то, что внутри были люди. Агентство УНИАН заявляет, что прихожане сами забаррикадировались от правоохранительных органов.

Напомним, днем ранее, 10 августа, Суд в Киеве признал законным расторжение договора аренды, заключенный между монастырем УПЦ и Киево-Печерской лаврой.

Как писал сайт KP.RU, рабочая группа, созданная по указу президента Украины Владимир Зеленского, якобы выявила нарушение монастырем договора по использованию госимущества. В конце марта этого гожа Министерство культуры страны уведомило монахов Киево-Печерской лавры об одностороннем разрыве договора аренды, заявив, что те должны покинуть лавру.