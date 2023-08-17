Один человек ранен при обстреле ВСУ шахты в Донецке Фото: EAST NEWS

В результате обстрела Вооруженными силами Украины шахты имени Скочинского в Донецке пострадал один человек, сообщает Министерство угля и энергетики Донецкой народной республики.

«Территория угледобывающего предприятия была обстреляна кассетными боеприпасами. В результате артатаки был ранен главный экономист шахты – ему оказана необходимая помощь», – говорится в Telegram-канале ведомства.

При обстреле ВСУ в здании предприятия выбило стекла, несколько автомобилей получили повреждения, добавили в министерстве.

Как писал сайт KP.RU, 8 августа в результате обстрела Донецка украинскими войсками погибли три человека. Кроме того, были ранены 11 человек, среди них ребенок 2012 года рождения.

Накануне мирный житель села Вербовое Запорожской области погиб в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины.