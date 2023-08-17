Путин обсудит с Лукашенко создание высокоскоростной магистрали до Минска Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с главой Белоруссии Александром Лукашенко вопрос о создании высокоскоростной магистрали между Москвой и Минском.

«Надо бы проработать этот вопрос с правительством Белоруссии, я с президентом переговорю», - сказал российский лидер в ходе запуска движения по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра.

Глава государства пояснил, что минское направление будет востребовано как россиянами, так и белоруссами, учитывая то, что высокими темпами идет создание Союзного государства.

Ранее Путин заявил, что пришло время для реализации проекта по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. После завершения строительства время в пути между двумя городами составит два часа 15 минут вместо нынешних четырех часов.

Путин и Лукашенко подписали декрет о Союзном государстве 4 ноября 2021 года. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал «оправданным и правильным» такое решение. Он отметил, что вместе страны сильнее и способны сообща справиться с самыми сложными вызовами.