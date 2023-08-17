Зеленский подписал указ об увольнении военкомов во всех областях Украины Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов страны.

Как следует из документа, опубликованного на сайте офиса украинского лидера, Зеленский распорядился ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных сил Украины». Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря ведомства Алексея Данилова, говорится в указе.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины заявил, что все областные военкомы должны быть освобождены от должностей в связи с государственной изменой. Он также поручил назначить на их места военных, которые принимали участие в боевых действиях.

Еще в мае этого года СМИ писали, что украинские военкомы богатеют на взятках от уклоняющихся призывников. Согласно приведенным данным, отсрочка от призыва в ВСУ на три месяца стоит 12 тысяч долларов.