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НовостиВ мире17 августа 2023 13:23

Зеленский подписал указ об увольнении военкомов во всех областях Украины

Ранее украинский лидер обвинил военкомов в государственной измене
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Зеленский подписал указ об увольнении военкомов во всех областях Украины

Зеленский подписал указ об увольнении военкомов во всех областях Украины

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов страны.

Как следует из документа, опубликованного на сайте офиса украинского лидера, Зеленский распорядился ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «О результатах проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки Вооруженных сил Украины». Контроль за выполнением решения СНБО возложен на секретаря ведомства Алексея Данилова, говорится в указе.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины заявил, что все областные военкомы должны быть освобождены от должностей в связи с государственной изменой. Он также поручил назначить на их места военных, которые принимали участие в боевых действиях.

Еще в мае этого года СМИ писали, что украинские военкомы богатеют на взятках от уклоняющихся призывников. Согласно приведенным данным, отсрочка от призыва в ВСУ на три месяца стоит 12 тысяч долларов.