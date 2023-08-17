Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в юрисдикцию России Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин дал поручение ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию. Сделано это должно быть до 30 ноября 2023 года. Об этом сказано в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений и при участии ведущих общественных объединений предпринимателей ускорить перевод активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию», - говорится в документе.

Российский лидер также поручил обеспечить возврат утраченного контроля над компаниями. В документе сказано, что ответственным за выполнение поручений является глава российского правительства Михаил Мишустин.

Ранее Путин подписал указ о передаче во временное управление Росимущества долей иностранных компаний в Danone и «Балтике». Так, временное управление было введено в отношении долей в капитале ООО «Пивоваренная компания «Балтика», которые принадлежат Carlsberg Sverige Aktiebolag, ООО «Хоппи юнион» и Carlsberg Deutschland GmbH. Кроме того, временное управление ввели в отношении долей АО «Данон Россия», принадлежащих Produits Laitiers Frais Est Europe и ООО «Данон трейд».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее подтвердил планы перевести в юрисдикцию России активы иностранных компаний на присоединенных территориях. Официальный представитель Кремля провел аналогию с активами, оставшимися в Крыму после его присоединения к России, уточнив, что «многим, если не всем, было предложено заявить свои права и переоформиться в российскую юрисдикцию, и кто-то это сделал».