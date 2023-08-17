Роскосмос: станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности

Станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности. Фото: Роскосмос

Автоматическая станция «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности. Об этом в четверг, 17 августа, проинформировала госкорпорация «Роскосмос».

«Автоматическая станция, совершающая полет по круговой орбите искусственного спутника Луны, провела съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л», - сказано в сообщении госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что на снимке изображен южный полярный кратер Зееман, который находится на обратной стороне Луны. Отмечается, что этот уникальный объект не видно с Земли, но он вызывает большой интерес со стороны ученых. Высота окружающего его вала достигает восьми километров над поверхностью относительно ровного дна.

В госкорпорации напомнили, что первое в мире изображение обратной стороны естественного спутника Земли появилось в 1959 году благодаря работе советской автоматической станции «Луна-3». Новый снимок позволяет серьезно дополнить сведения о кратере Зееман, которые есть в настоящее время.

Ранее Роскосмос сообщил, что автоматическая станция «Луна-25», вышла на окололунную орбиту. Это произошло впервые в современной истории России. Достигнуть результата удалось благодаря двум включениям двигательной установки «Луны-25».

Сайт KP.RU писал, что главной целью подобных экспедиций является исследование запасов лунного льда. Его основные ресурсы по сегодняшним представлениям сосредоточены в полярных областях. После открытия запасов воды на Луне уже девять стран объявили о своих национальных программах колонизации естественного спутника Земли. Так, Китай и Россия вынашивают совместные планы создания обитаемой лунной базы в районе 2031-2035 годов.