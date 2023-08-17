Пушилин: ВСУ ежедневно теряют до 12 опорных пунктов на двух направлениях Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно теряют до 12 опорных пунктов на Краснолиманском и Купянском направлениях. Об этом в четверг, 17 августа, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Пушилин на форуме «Территория смыслов» рассказал об успехах российских войск на двух направлениях.

«Ежедневно, есть информация, что противник выбивается из опорных пунктов - минимум от трех до 10-12 пунктов. Остаемся в достаточно тяжелых условиях, противник сопротивляется, но у наших ребят получается», - подчеркнул Пушилин.

Ранее Пушилин сообщал, что на Краснолиманском направлении есть существенные улучшения позиций российских подразделений. По его словам, было уничтожено большое количество как живой силы, так и военной техники ВСУ.

Министерство обороны РФ в очередной сводке за 15 августа 2023 года сообщило о наступательных действиях российских войск на Купянском направлении. В результате было улучшено положение по переднему краю. В Минобороны уточнили, что авиацией и огнем артиллерии были отражены девять атак штурмовых групп ВСУ в ряде населенных пунктов Луганской Народной Республики и Харьковской области. В результате украинская армия потеряла до 85 военнослужащих.