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НовостиПолитика17 августа 2023 22:53

Киев усилил мобилизацию и репрессии в отношении населения в Харьковской области

Глава ВГА региона Ганчев: в Харькове киевские власти ловят и насильно призывают людей
Мария ПАВЛОВА
В Харькове киевские власти усилили мобилизацию и репрессии против мирных жителей.

В Харькове киевские власти усилили мобилизацию и репрессии против мирных жителей.

Фото: REUTERS

Киевские власти усилили мобилизацию в Харькове. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«У них не хватает живой силы, пушечного мяса, и они, естественно, берут всех подряд. Вылавливают и насильно призывают. Люди находятся в паническом состоянии, никто не хочет брать в руки оружие и воевать за западные идеалы», - сказал Ганчев в четверг 17 августа в эфире телеканала «Звезда».

Также Ганчев рассказал об усилении репрессий в отношении жителей региона со стороны украинских властей, в частности, за связь с Россией.

«Любой российский номер в телефонной книге сразу вызывает агрессию, и они подвергаются репрессиям», - сказал глава ВГА.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране на 90 дней, до 15 ноября 2023 года.

О том, как украинцы массово скрываются от мобилизации, читайте здесь на KP.RU.

Сколько украинцев смогли убежать от мобилизации Зеленского, читайте здесь на KP.RU.