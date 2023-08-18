ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63% за 28 дней

ВОЗ сообщила об увеличении количества инфицированных ковидом за 28 дней. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 28 дней с 17 июля по 13 августа более 1,4 миллиона человек в 104 государствах заразились COVID-19, более 2,3 тысячи умерли. Об этом сказано в информационном бюллетене ВОЗ.

Сообщается, что по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом число случаев инфицирования ковидом увеличилось на 63 процента. В то же время количество смертей среди больных коронавирусной инфекцией уменьшилось на 56 процентов.

При этом наибольшее число заболевших за 28 дней выявлено в Республике Корея, Австралии, Сингапуре, Италии и Великобритании.

COVID-19 «остается крупной угрозой», резюмировали в ВОЗ.

Напомним, 11 августа ВОЗ сообщила, что на 80% выросла заболеваемость COVID-19 в мире за месяц.

Также ВОЗ предупредила о быстром распространении нового штамма COVID-19 эрис.

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