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НовостиЗдоровье18 августа 2023 1:21

ВОЗ: заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63% за 28 дней

С 17 июля по 13 августа коронавирусом заразились более 1,4 миллиона жителей Земли
Мария ПАВЛОВА
ВОЗ сообщила об увеличении количества инфицированных ковидом за 28 дней.

ВОЗ сообщила об увеличении количества инфицированных ковидом за 28 дней.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 28 дней с 17 июля по 13 августа более 1,4 миллиона человек в 104 государствах заразились COVID-19, более 2,3 тысячи умерли. Об этом сказано в информационном бюллетене ВОЗ.

Сообщается, что по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом число случаев инфицирования ковидом увеличилось на 63 процента. В то же время количество смертей среди больных коронавирусной инфекцией уменьшилось на 56 процентов.

При этом наибольшее число заболевших за 28 дней выявлено в Республике Корея, Австралии, Сингапуре, Италии и Великобритании.

COVID-19 «остается крупной угрозой», резюмировали в ВОЗ.

Напомним, 11 августа ВОЗ сообщила, что на 80% выросла заболеваемость COVID-19 в мире за месяц.

Также ВОЗ предупредила о быстром распространении нового штамма COVID-19 эрис.

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