Собянин: беспилотник уничтожен над Москвой в ночь на 18 августа

Беспилотник уничтожен системами ПВО в ночь на 18 августа при попытке пролета на Москву. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен российскими ПВО в ночь на 18 августа при попытке пролета на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли», - написал Собянин в Telegram.

Мэр добавил, что по предварительным данным никто не пострадал. Городские экстренные службы работают на месте падения БПЛА.

По сообщению авиаслужб, закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково. Рейсы отложены, прибытие самолетов также задерживается.

Ранее в Миннобороны сообщили, что ВСУ попытались атаковать два российских корабля безэкипажным катером. Украинский катер уничтожен, оба российских корабля продолжают выполнять свои задачи, добавили в ведомстве.

Тем временем российские ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью.