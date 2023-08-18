В районе аэропорта Внуково закрыто воздушное пространство

После предотвращения атаки БПЛА на Москву закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Москве в ночь на 18 августа закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково после того, как системы ПВО сбили украинский беспилотник при попытке пролета на Москву.

На сайте международного аэропорта Внуково сообщается о задержке вылета ряда рейсов. Также табло информирует, что задерживаются прибывающие во Внуково самолеты.

Напомним, беспилотный летательный аппарат был уничтожен российскими ПВО в ночь на 18 августа при попытке пролета на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли, добавил мэр.

Ранее в Миннобороны сообщили, что ВСУ попытались атаковать два российских корабля безэкипажным катером. Украинский катер уничтожен, оба российских корабля продолжают выполнять свои задачи, добавили в ведомстве.

Тем временем российские ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью.