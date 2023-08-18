Упавший в Москве беспилотник повредил фасад одноэтажного павильона

Обломки украинского беспилотника повредили павильон в Москве. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

В результате падения беспилотного летательного аппарата на Краснопресненской набережной Москвы поврежден фасад одноэтажного павильона. Общая площадь повреждения составила около двадцать квадратных метров, пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Напомним, ВСУ предприняли попытку террористической атаки на объекты в Москве и области при помощи беспилотника в ночь на пятницу 18 августа.

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен российскими ПВО в ночь на 18 августа при попытке пролета на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли, добавил мэр.