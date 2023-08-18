Рамасвами: США могут исчезнуть в случае конфликта с Россией и Китаем

Рамасвами предрек США исчезновение в случае конфликта с Москвой и Пекином. Фото: REUTERS

Соединенные Штаты могут прекратить свое существование в случае конфликта с Москвой и Пекином. Такое развитие событий допустил претендент на должность президента США Вивек Рамасвами в интервью телеведущему Такеру Карлсону. Видеозапись интервью размещена на странице Карлсона в социальной сети Х.

«Думаю, есть вероятность того, что если мы вступим в конфликт с альянсом ядерных держав России и Китая, то США в том виде, какими мы их знаем, могут исчезнуть», - сказал Рамасвами, указав на то, что у США нет возможностей для защиты от ядерного оружия.

Также политик обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что тот подталкивает Россию и Китай к сближению, предоставляя оружие Украине.

Ранее Рамасвами пообещал в случае своей победы на выборах президента США гарантии того, что НАТО не примет в свои ряды Украину.

Тем временем Россия и Китай создали союз, всерьез угрожающий власти США. Как десятки стран объединяются против гегемона, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что Россия и Китай провели совместные военно-морские учения недалеко от юго-западного побережья Аляски.