Генштаб ЭКОВАС на встрече в Гане обсудит дату вторжения в Нигер Фото: REUTERS

Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ходе саммита в Гане обсудят дату вторжения в Нигер. Об этом заявляет французское радио RFI, ссылаясь на высокопоставленный источник в организации.

Как заявил собеседник радиостанции, во время обсуждения страны - участники ЭКОВАС достигли соглашения, что «все готово к началу интервенции» в охваченную мятежом страну». Тем временем, по его словам, глава Генштаба Ганы Сет Амоама уточнил, что в субботу, 19 августа делегации государств обсудят возможную дату начала «миссии по стабилизации», которую намерены осуществить в кратчайшие сроки.

Напомним, что 27 июля этого года военные мятежники свергли действующего президента Нигера, закрыв все границы сраны и установив комендантский час. После этого ЭКОВАС пригрозил мятежникам военными мерами, если те не к власти вернут главу государства.

Как писал сайт KP.RU, в минувший четверг, 17 августа, комиссар по вопросам мира и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусах во время встречи глав генштабов стран-участниц в Гане заявил о намерении ЭКОВАС восстановить конституционный строй в Нигере любым доступным способом.