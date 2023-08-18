Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 195 военных на Запорожском направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) отразили две атаки украинской армии на Запорожском направлении, противник потерял до 195 военных. Об этом в пятницу, 18 августа, в очередной сводке рассказало министерство обороны России.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две атаки противника», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что там же была пресечена деятельность диверсантов.

По информации Минобороны, за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на Запорожском направлении до 195 солдат. Потери противника также коснулись и техники. Это две боевые машины пехоты, три автомобиля, польская самоходная артиллерийская установка Krab, американская артиллерийская система М777 и гаубица L119 британского производства.

Ранее российские подразделения пресекли атаку ВСУ неподалеку от Работино в Запорожской области. Противник пытался прорвать оборону на танках и бронемашинах, но, понеся потери, принял решение отступить.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее отмечал, что широко разрекламированная техника западных стран оказалась далеко не безупречной.