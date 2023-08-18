ООН раскритиковала планы провести в Нигере суд над свергнутым президентом Фото: REUTERS

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк считает, что планы руководителей переворота в Нигере провести суд над отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом являются политически мотивированными и не имеют под собой юридической основы.

В заявлении, распространенном ООН, Тюрк отметил, что таким образом «на карту поставлено само понятие свободы в Нигере».

«Генералы не могут - по прихоти - бросить вызов воле народа. В нашем мире нет места правлению посредством оружия», - заявил верховный комиссар ООН.

Он призвал немедленно освободить всех задержанных во время переворота в Нигере, а также восстановить демократию в стране.

27 июля 2023 года стало известно, что военные Нигера свергли президента страны Мохамеда Базума. Сообщалось, что представители армии выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства, закрытии границ и введении комендантского часа.

Позже телеканал Al Jazeera сообщил, что военный совет Нигера, сформированный захватившими власть мятежниками, готовится предъявить обвинение в государственной измене Базуму. Руководители переворота заявили, что собрали доказательства, позволяющие преследовать свергнутого президента и его сообщников.