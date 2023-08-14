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НовостиВ мире14 августа 2023 0:32

Военный совет мятежников в Нигере готовится обвинить свергнутого президента Базума в госизмене

Мятежники заявили, что обладают доказательствами госизмены Базума
Мария ПАВЛОВА
Мятежники в Нигере намерены предъявить свергнутому президенту Базуму обвинение в государственной измене.

Мятежники в Нигере намерены предъявить свергнутому президенту Базуму обвинение в государственной измене.

Фото: REUTERS

Военный совет Нигера, сформированный захватившими власть мятежниками, готовится предъявить обвинение в государственной измене свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

«Мы собрали доказательства, позволяющие преследовать свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и создании угрозы государственной безопасности», - приводит телеканал Al Jazeera заявление мятежников.

Ранее в Нигере мятежники пригрозили убить свергнутого президента Мохамеда Базума если соседние страны решат провести интервенцию.

Также сообщалось, что государства, входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), планируют начать специальную военную операцию в Нигере, чтобы вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

Тем временем в Нигере сотрудники полиции разогнали демонстрацию местных жителей в поддержку свергнутого президента Мохамеда Базума.