Военный совет мятежников в Нигере готовится обвинить свергнутого президента Базума в госизмене

Мятежники в Нигере намерены предъявить свергнутому президенту Базуму обвинение в государственной измене. Фото: REUTERS

Военный совет Нигера, сформированный захватившими власть мятежниками, готовится предъявить обвинение в государственной измене свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

«Мы собрали доказательства, позволяющие преследовать свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и создании угрозы государственной безопасности», - приводит телеканал Al Jazeera заявление мятежников.

Ранее в Нигере мятежники пригрозили убить свергнутого президента Мохамеда Базума если соседние страны решат провести интервенцию.

Также сообщалось, что государства, входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), планируют начать специальную военную операцию в Нигере, чтобы вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму.

Тем временем в Нигере сотрудники полиции разогнали демонстрацию местных жителей в поддержку свергнутого президента Мохамеда Базума.