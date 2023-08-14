Военный совет мятежников в Нигере готовится обвинить свергнутого президента Базума в госизмене

Мятежники в Нигере намерены предъявить свергнутому президенту Базуму обвинение в государственной измене.
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Военный совет Нигера, сформированный захватившими власть мятежниками, готовится предъявить обвинение в государственной измене свергнутому президенту Мохамеду Базуму.
«Мы собрали доказательства, позволяющие преследовать свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и создании угрозы государственной безопасности», - приводит телеканал Al Jazeera заявление мятежников.
Ранее в Нигере мятежники пригрозили убить свергнутого президента Мохамеда Базума если соседние страны решат провести интервенцию.
Также сообщалось, что государства, входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), планируют начать специальную военную операцию в Нигере, чтобы вернуть власть свергнутому президенту Мохамеду Базуму.
Тем временем в Нигере сотрудники полиции разогнали демонстрацию местных жителей в поддержку свергнутого президента Мохамеда Базума.