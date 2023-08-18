В ДНР за неделю погибли семь мирных жителей и 33 получили ранения Фото: сайт главы ДНР

Аппарат омбудсмена Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарьи Морозовой сообщил, что не менее семи мирных жителей региона погибли в результате обстрела украинских войск с 11 по 17 августа.

Также в телеграм-канале ведомства сообщается, что за этот период в результате действий ВСУ 33 жителя ДНР получили ранения различной степени тяжести, среди них двое детей.

Всего за время конфликта в республике погибло 9014 человек, 229 из которых дети. Число пострадавших от украинских обстрелов за этот период составило 12 589 человек, среди них 803 ребенка.

Ранее МИД России отметил, что регулярные атаки киевского режима по гражданским объектам на территории Российской Федерации показывают террористическую сущность украинских властей.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что киевский режим продолжит свою террористическую деятельность и никогда не станет другим.