Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина потеряет Одессу, если не признает поражение Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что киевский режим может потерять Одессу, если не признает свое поражение. По мнению военного, командование ВСУ уже отправляет в бой последние подразделения.

“Думаю, что в скором времени ВСУ потерпят поражение на поле боя, и вопрос в том, как Киев захочет закончить конфликт с политической точки зрения”, — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Экс-разведчик добавил, что Россия при необходимости может продолжить наступление и пойти на Одессу, поскольку российская армия в данный момент обладает всеми необходимыми для этого ресурсами.

“Если сейчас ставка киевского режима на наступление не оправдается, а оно уже терпит крах, мы увидим все больше прорывов российских войск”, — резюмировал Риттер.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также отмечал, что российская армия при необходимости может дойти до Киева и поставить таким образом точку в текущем конфликте.

При этом, по его мнению, украинские бойцы уже начинают признавать свою неспособность прорвать линию обороны ВС РФ, а в случае продолжения наступления Вооруженные силы Украины могут быть полностью разгромлены.