Памфилова считает, что России не нужна демократия в западном понимании Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что России не нужна демократия в западном понимании, так как там она является властью меньшинства.

«Я соглашусь, в том западном понимании - нам этой демократии не нужно. Что сейчас происходит на Западе? Эта демократия - не власть большинства, это власть меньшинства. Такой демократии нам не надо», - сказала глава ЦИК в ходе форума «Территория смыслов».

Она отметила, что выборы на самом деле являются недешевым удовольствием, но «это не удовольствие».

«Если мы хотим формировать власть таким образом, чтобы действительно система управления была качественная, значит, мы действительно должны развивать выборные институты на всех уровнях, и мы будем это делать», - резюмировала Памфилова.

Таким образом руководитель ЦИК отреагировала на публикацию газеты New York Times. Издание сообщило, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков якобы говорил о том, что выборы в РФ не столько демократия, сколько «дорогостоящая бюрократия». Позже пресс-секретарь российского лидера заявил, что автор статьи в корне неверно интерпретировал его слова.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Запад не имеет права «даже заикаться о демократии». По его мнению, западная система ценностей в настоящее время является крайне лживой и лицемерной.