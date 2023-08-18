Бывший депутат Рады призвал украинцев свергнуть Зеленского Фото: REUTERS

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива призвал украинцев восстать против киевского режима и свергнуть президента Владимира Зеленского.

“Я с полной ответственностью за каждое свое слово заявляю: я действительно призываю украинский народ восстать и снести преступный марионеточный прозападный режим Зеленского”, — прокомментировал Кива новое уголовное дело за призыв к свержению власти в его отношении.

Также он назвал безосновательными обвинения в его адрес. По словам Кивы, он наоборот делает все для того, чтобы остановить текущий конфликт и найти компромисс с Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала военнослужащих ВСУ перестать выполнять приказы киевского режима и повернуть свое оружие против действующей власти или сдаться в плен российской армии.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также допускал, что киевский режим может рухнуть еще до сокрушительного разгрома на поле боя из-за того, что украинцы все меньше одобряют политику Зеленского, а солдаты ВСУ все чаще дезертируют с поля боя.