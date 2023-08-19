Минобороны: ВСУ попытались атаковать Крым ракетой С-200 Фото: REUTERS

В ночь на 19 августа Киев попытался атаковать Крым переоборудованной в ударный вариант ракетой комплекса С-200. Российская система противовоздушной обороны своевременно сбила ее в воздухе. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

— Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе, — рассказали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что в результате работы ПВО, разрушений и жертв на земле нет.

Напомним, что предыдущая атака произошла 12 августа. Тогда для защиты Крымского моста выпускали специальную дымовую завесу, а две атаки в течение двух часов удалось успешно нивелировать.

Ранее Мария Захарова заявила, что попытки Киева атаковать Крым не останутся без ответа. Она считает, что подобные диверсии дают мировой общественности в очередной раз убедиться в сущности киевского режима