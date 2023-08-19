Гладков: система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. В результате этого удалось сбить воздушную цель на подлете к городу. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— Сработала наша система ПВО - сбита воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что 18 августа система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Белгородском районе. В результате происшествия жертв и разрушений нет, а на место сразу прибыли оперативные службы для уточнения последствий на земле.

Также 15 августа воздушная цель была сбита при помощи системы ПВО на подлете к Шебекино. В результате этого у частного гаража пробита кровля, а легковой автомобиль получил повреждения.

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