Гладков: система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Российская система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом. В результате этого удалось сбить воздушную цель на подлете к городу. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
— Сработала наша система ПВО - сбита воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении.
Ранее Вячеслав Гладков заявил, что 18 августа система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Белгородском районе. В результате происшествия жертв и разрушений нет, а на место сразу прибыли оперативные службы для уточнения последствий на земле.
Также 15 августа воздушная цель была сбита при помощи системы ПВО на подлете к Шебекино. В результате этого у частного гаража пробита кровля, а легковой автомобиль получил повреждения.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Константин Кеворкян: Зеленский у власти сейчас выгоден России (подробнее)