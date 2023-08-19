Минобороны: Киев попытался атаковать Москву и Московскую область беспилотником Фото: Александр ГЛУЗ

Днем 19 августа Киев в очередной раз попытался совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и Подмосковье. Его удалось уничтожить. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

— Силами ПВО он был обнаружен, подавлен средствами РЭБ и потерпел крушение в безлюдном районе рядом с Путилково городского округа Красногорск. Пострадавших и разрушений нет, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в ночь на 18 августа российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский беспилотник над Москвой. Мэр Сергей Собянин рассказал, что осколки дрона упали в зоне Экспоцентра. Значимых разрушений зданию не нанесли.

В экстренных службах уточнили, что в результате падения беспилотника поврежден фасад одноэтажного павильона. Общая площадь повреждения составила около 20 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

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