Экс-разведчик США Риттер: российские войска уничтожают технику ВСУ еще в тылу Фото: Александр КОЦ

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские войска уничтожают технику и личный состав ВСУ еще до приезда к передовой.

“Российская армия может наносить удары вглубь территории Украины. <…> ВСУ несут большие потери еще до того, как отправляются на линию соприкосновения”, — отметил экс-разведчик в эфире U.S. Tour of Duty.

По словам Риттера, удары российских войск по военной инфраструктуре Украины наносят серьезный урон, поскольку в результате этих атак не только уничтожается техника и оружие от западных союзников, но и серьезно страдает боевой дух солдат ВСУ.

Напомним, украинское издание "Страна.ua" также заявляло, что солдаты ВСУ несут значительные потери в ходе наступления, а свою военную технику называют “передвижными гробами” из-за того, что российские войска уничтожают ее еще до приезда на передовую.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что российские войска нивелируют поставки западного оружия на Украину точными ударами по военным складам, поэтому военная поддержка Запада не повлияла и не повлияет на исход конфликта.