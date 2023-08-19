"Роскосмос" сообщил о нештатной ситуации во время маневра станции "Луна-25" Фото: НПО имени Лавочкина

Государственная корпорация по космической деятельности “Роскосмос” сообщила о нештатной ситуации на борту аппарата “Луна-25” во время маневра для выхода на предпосадочную орбиту.

“Сегодня в соответствии с программой полета "Луны-25", в 14:10 был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту. В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами”, — заявили в телеграм-канале Роскосмоса.

Отмечается, что специалисты группы управления полетами уже занимаются анализом данных для выяснения причин нештатной ситуации.

Напомним, посадка станции “Луна-25” изначально была запланирована на 21 августа 2023 года. Исследовательский аппарат успешно стартовал 11 августа с космодрома “Восточный” на ракете “Союз-2.1б”.

В ходе полета по маршруту “Космодром Восточный – южный полюс Луны” станция уже успела передать несколько снимков из космоса, а специалисты Роскосмоса провели необходимые проверки и заявили о полной готовности аппарата приступить к исследованию естественного спутника Земли.

Главная цель экспедиций - исследование запасов лунного льда. Его основные ресурсы по сегодняшним представлениям сосредоточены в полярных областях, именно туда и стремятся доставить свои аппараты ученые. Напомним, что после открытия запасов воды на Луне уже 9 стран объявили о своих национальных программах колонизации естественного спутника Земли. Однако именно Россия в этой второй лунной гонке оказалась в числе лидеров.