Министр обороны Украины Резников: обучение пилотов на самолетах F-16 началось

Глава Минобороны Украины Резников: обучение летчиков на самолетах F-16 началось Фото: REUTERS

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обучение украинских летчиков на истребителях F-16 уже началось.

“Учения уже начались”, — приводит слова Резникова украинский телеканал "24", отмечая, что министр не стал раскрывать подробности программы обучения.

Также Резников отметил, что решение о завершении обучения будут принимать сами инструкторы, когда увидят готовность украинских пилотов выполнять боевые задачи и качественно взаимодействовать между собой.

“Этот период подготовки в виде обучения будет потрачен на то, чтобы продолжить проект по пониманию, когда мы будем иметь самолеты непосредственно”, — добавил министр.

Напомним, ранее военные эксперты издания Defense News отмечали, что американские истребители F-16 не смогут повлиять на ход конфликта на Украине из-за возможностей российских систем ПВО сбивать их задолго до выхода на огневые рубежи.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер также считает, что украинские пилоты не смогут эффективно использовать истребители F-16, поскольку они никогда раньше не летали на самолетах НАТО.