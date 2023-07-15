“Сомнительно”: в США раскритиковали стратегию главкома ВСУ

Defense News: стратегия Залужного с самолетами F-16 не изменит ход конфликта Фото: REUTERS

Военные эксперты издания Defense News Максимилиан Бремер и Келли Грико заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ошибается, что американские истребители F-16 помогут Киеву в достижении поставленных целей.

“Это утверждение столь же смело, сколь и сомнительно. Несмотря на то, что это - передовые многоцелевые истребители, небольшое количество F-16 не может ни обеспечить превосходство в воздухе Украине, ни прорвать сильно укрепленные оборонительные рубежи”, — пишут авторы статьи.

При этом, по мнению экспертов, поставки Украине американских самолетов лишь осложнят положение ВСУ, поскольку ПВО России имеет больший радиус поражения, чем сопутствующее ракетное вооружение F-16. Таким образом, резюмируют аналитики, стратегия Залужного приведет лишь к увеличению потерь ВСУ.

Напомним, ранее старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Heritage Foundation Джон Венабл также призывал киевский режим умерить ожидания от поставок американских самолетов, поскольку ПВО России уничтожат их задолго до подлета к линии соприкосновения.

При этом агентство Bloomberg отмечало, что союзники Зеленского могут отправить устаревшие истребители, содержание которых обойдется в сотни миллионов долларов в год.

Тем временем немецкий телеканал NTV сообщил, что ВВС Украины испытывают острую нехватку современного оборудования, что на фоне серьезного преимущества ВКС России приводит к большим потерям украинских летчиков и серьезно подрывает дух молодых пилотов.