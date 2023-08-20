Экс-советник Кучмы Соскин призвал украинцев потребовать отставки Зеленского

Политолог Соскин призвал украинцев сместить Зеленского. Фото: REUTERS

Политолог Олег Соскин, ранее занимавший должность советника при экс-президенте Украины Леониде Кучме, призвал граждан Украины потребовать отставки действующего президента Владимира Зеленского. Об этом Соскин заявил в своем блоге на YouTube.

«Нужно что-то делать с Зеленским», - заявил Соскин, добавив, что Украина находится на грани катастрофы, так как действующий президент не способен управлять страной в условиях конфликта.

«Зеленский просто опасен для государства», - сказал Соскин.

Ранее бывший депутат Рады Кива призвал украинцев восстать и свергнуть режим Зеленского. По его мнению, это может помочь остановить текущий конфликт.

Также сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе проведения брифинга в Дели рассказал о причинах того, что Украину, и в частности Владимира Зеленского, не пригласили на грядущий саммит G20.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленский не справился с задачами первого лица государства.