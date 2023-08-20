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НовостиПолитика20 августа 2023 1:44

Экс-советник Кучмы Соскин призвал украинцев потребовать отставки Зеленского

Политолог заявил, что президент Украины Зеленский «опасен для государства»
Мария ПАВЛОВА
Политолог Соскин призвал украинцев сместить Зеленского.

Политолог Соскин призвал украинцев сместить Зеленского.

Фото: REUTERS

Политолог Олег Соскин, ранее занимавший должность советника при экс-президенте Украины Леониде Кучме, призвал граждан Украины потребовать отставки действующего президента Владимира Зеленского. Об этом Соскин заявил в своем блоге на YouTube.

«Нужно что-то делать с Зеленским», - заявил Соскин, добавив, что Украина находится на грани катастрофы, так как действующий президент не способен управлять страной в условиях конфликта.

«Зеленский просто опасен для государства», - сказал Соскин.

Ранее бывший депутат Рады Кива призвал украинцев восстать и свергнуть режим Зеленского. По его мнению, это может помочь остановить текущий конфликт.

Также сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе проведения брифинга в Дели рассказал о причинах того, что Украину, и в частности Владимира Зеленского, не пригласили на грядущий саммит G20.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленский не справился с задачами первого лица государства.