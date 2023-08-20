Украинский пленный Краевский рассказал, что российские врачи спасают его ногу Фото: Shutterstock

Украинский военный Станислав Краевский рассказал, что боялся попасть в российский плен и не ожидал того, что врачи в России будет делать все возможное для того, чтобы спасти его ногу, ранение в которую он получил в боях под Угледаром.

По информации РИА Новости, в октябре 2022 года Краевский получил повестку и после трехнедельных курсов медиков попал на передовую. В бою под Угледаром он получил серьезное ранение в ногу.

«Наша позиция была атакована. Пошел контактный бой. Нас с нескольких сторон взяли и начался ужас», - вспоминает военнослужащий.

По его словам, срочную медпомощь приходилось оказывать сослуживцам прямо во время боя. Затем снаряд взорвался и рядом с Краевским, и украинский солдат оказался в российском плену. В настоящее время Краевский проходит лечение в военном госпитале в РФ, где врачи делают все для того, чтобы спасти бойцу ногу.

«Я не ожидал, что такое будет, честно говоря. Думал, что мне просто ногу отрежут по самое колено - что с тобой возиться, да и все дела. Есть люди на белом свете», - признается военный.

Он подчеркнул, что российские врачи хорошо относятся к нему, в его адрес не поступает никаких угроз.

Ранее пленный морской пехотинец ВСУ Владимир Реул заявил, что во время отступления украинских войск его бросили собственные сослуживцы, после чего служба безопасности Украины сдала его российским войскам.

Врио Запорожской области Евгений Балицкий рассказывал, что военные ВСУ на Запорожском направлении сдаются в плен группами численностью до взвода. По его словам, условия, в которых содержатся украинские военнопленные, достойные: их никто не бьет, не пытает, но с ними проводят допросы.