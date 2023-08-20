Зеленский заявил, что прибыл в Нидерланды для переговоров о поставках F-16 Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Нидерланды для обсуждения вопросов о поставках истребителей F-16.

«Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте. Главный вопрос - F-16 для Украины», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канал украинского президента.

Зеленский также заявил, что на повестке будет Глобальный саммит мира и его формула мира.

Напомним, накануне военные эксперты издания Defense News написали о том, что F-16 никак не повлияют на ход украинского конфликта, указав на возможности российских систем противовоздушной обороны (ПВО) сбивать эти истребители задолго до выхода на огневые рубежи.

Тем временем другие эксперты обратили внимание на подготовку украинских пилотов. По их словам, военным ВСУ потребуются месяцы перед тем, как использовать эти самолеты.