NBC: поставка Украине истребителей F-16 не повлияет на ситуацию в зоне конфликта Фото: REUTERS

Ситуация в зоне конфликта не изменится после поставок Украине истребителей F-16. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Чиновники в США говорят, что одних только истребителей будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию», - передает телеканал.

NBC News уточняет, что если Украина все же получит американские самолеты, то они не смогут быстро изменить ситуацию в зоне конфликта. По данным телеканала, понадобятся месяцы, чтобы Вооруженные силы Украины смогли использовать истребители.

Напомним, в мае сообщалось, что западные союзники Украины планируют передать Киеву в рамках военной помощи американские истребители F-16. Отмечалось, что боевые самолеты Киев может получить не напрямую от США.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее рассказывал, что обучение пилотов растянется минимум на шесть месяцев и будет проходить в Дании или Нидерландах. Как полагает Резников, к весне следующего года украинские летчики смогут управлять самолетами F-16 в небе над Украиной.

Член экспертного совета Всероссийской общественной организации «Офицеры России» Владимир Попов в интервью на радио «Комсомольская правда» рассказывал, с какими проблемами столкнутся ВСУ в случае использования F-16. В частности, он отмечал, что примерно четверть пилотов этих самолетов станут летающими мишенями для ВКС РФ.