Захарова: Россия осуждает атаку Украины на железнодорожный вокзал в Курске Фото: REUTERS

Россия решительно осуждает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске. Об этом в воскресенье, 20 августа, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Решительно осуждаем этот очередной бессмысленный террористический акт преступного киевского режима», - подчеркнула дипломат, чья речь опубликована на сайте министерства.

Захарова напомнила, что действующее здание вокзала было возведено на месте разрушенного в ходе гитлеровских бомбардировок Курского железнодорожного узла в 1943 году.

«Это вокзал-памятник героям Курской дуги. Его стены цвета запекшейся крови солдат, спасших мир от фашизма», - отметила официальный представитель МИД.

По словам Захаровой, киевский режим, целясь в объект гражданской инфраструктуры и в мирное население Курска, совершил атаку по «общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны».

Украинский беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала в Курске в ночь на воскресенье, 20 августа. По словам главы региона Романа Старовойта, дрон врезался в крышу здания, после чего там возник пожар. Пять человек получили легкие ранения от осколков стекол.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что попытки атак украинских беспилотников по жилым домам в российских городах имеют явные признаки террористической деятельности. Глава государства отмечал, что подобным образом Киев, вероятно, пытается спровоцировать Москву на ответные действия. При этом Россия в отличие от Украины наносит высокоточные удары исключительно по военной инфраструктуре.