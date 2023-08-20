Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 августа 2023 11:38

МИД: атака на Курск делает денацификацию Украины приоритетом России

По словам Захаровой, украинские власти в погоне за «незалежностью и самостийностью» разрушают свою родину
Елизавета КУЗНЕЦОВА
МИД: атака на Курск делает денацификацию Украины приоритетом России

МИД: атака на Курск делает денацификацию Украины приоритетом России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака украинского беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске делает задачу денацификации и демилитаризации украинской власти абсолютным приоритетом для внешней политики России.

По словам Захаровой, «последыши гитлеровских прихвостней Степана Бандеры и Романа Шухевича» в погоне за «незалежностью и самостийностью» разрушают свою родину. Как она заявила, украинские власти превратили свою страну в орудие западной агрессии.

«Все это делает задачу денацификации и демилитаризации Украины абсолютным приоритетом российской внешней политики», - подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, украинский беспилотник атаковал здание вокзала в Курске в ночь на воскресенье, 20 августа. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, БПЛА врезался в крышу здания, после чего там возник пожар. От осколков пострадали пять человек.