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НовостиПолитика20 августа 2023 11:52

Российские военные за сутки отразили восемь атак ВСУ на Запорожском направлении

Потери противника составили до 135 военнослужащих
Екатерина КОСОБОКОВА
Российские военные за сутки отразили восемь атак ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные за сутки отразили восемь атак ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны РФ в очередной сводке за минувшие сутки рассказало, что российские силы отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.

«На Запорожском направлении активными и слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке артиллерии отражено восемь атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что потери ВСУ составили до 135 военных. Кроме того, противник лишился двух танков, двух боевых машин пехоты, двух бронетранспортеров Stryker, трех автомобилей. Также украинская армия потеряла польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, американскую артиллерийскую систему М777, две гаубицы производства Британии и США и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Ранее Минобороны сообщало, что Вооруженные силы России поразили командный пункт украинских войск в Запорожской области. Тогда за сутки российские войска уничтожили до 190 украинских военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки Krab и гаубицу М119.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказывал, что два аэромобильных батальона ВСУ в составе почти 500 человек отказались от участия в наступлении на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении из-за морально-психологического состояния.

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