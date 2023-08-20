Научрук космических миссий СССР Маров попал в больницу после потери «Луны-25» Фото: REUTERS

Ветеран космической науки, руководитель космических исследований и космохимии ГЕОХИ им. Вернадского РАН Михаил Маров попал в больницу после сообщений о том, что автоматическая станция «Луна-25» столкнулась с естественным спутником Земли. Об этом сам ученый рассказал в беседе с сайтом mk.ru.

«Печально, что не удалось посадить аппарат. Для меня это, пожалуй, была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы», - отметил академик РАН.

По мнению Марова, в настоящее время крайне важно открыто обсуждать причины случившегося, опираясь на опыт прошлых лет. Ученый надеялся, что новая экспедиция на Луну будет успешной и таким образом станет связующим звеном между советской и российской лунными программами.

Михаил Маров недавно отметил 90-летний юбилей, он является одним из инициаторов и научных руководителей советских программ по исследованию Луны, Венеры и Марса.

Ранее Роскосмос проинформировал, что станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, после чего столкнулась с естественным спутником Земли, прекратив свое существование.

Сайт KP.RU разбирался, почему российская станция потерпела крушение. Эксперт в ракетно-космической области Александр Железняков отметил, что, возможно, в системе управления возникли погрешности или могла возникнуть ошибка в системе ориентации. Однако он подчеркнул, что пока только можно гадать о причинах произошедшего и призвал дождаться результатов расследования Роскосмоса.