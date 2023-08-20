Для многих стало неожиданно, что «Луна-25» столкнулась с проблемами Фото: REUTERS

ЧТО ИЗВЕСТНО О КРУШЕНИИ СТАНЦИИ «ЛУНА-25» 20 АВГУСТА 2023 ГОДА

“Роскосмос” официально подтвердил потерю станции “Луна-25”. В сообщении ведомства говорится: “Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали. По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.” Выяснять причины аварии будет специально формируемая межведомственная комиссия.

Что могло привести к катастрофе аппарата? Это мы попытались выяснить в разговоре с экспертом в ракетно-космической области Александром Железняковым.

ПРИЧИНЫ КРУШЕНИЯ СТАНЦИИ «ЛУНА-25» 20 АВГУСТА 2023 ГОДА

- Александр Борисович, для многих стало неожиданно, что "Луна-25" столкнулась с проблемами. Логика такая - мы же на Луну летали и аппараты там сажали, вот и сейчас все должно пойти по маслу. Что не так в этой логике?

- Мы 47 лет не летали к Луне. То, что было когда-то - об этом давно пора забыть. Мы не повторяем то, что было раньше, а вновь учимся летать к Луне. Вновь учимся делать первые шаги. То же самое делают и американцы, которые в 70-е годы сажали на Луну космические корабли с астронавтами. Сейчас они тоже начали программу Artemis не с повторной высадки астронавтов, а с беспилотного облета Луны. Затем облетели спутник Земли кораблем с экипажем - так НАСА отрабатывала некоторые элементы выхода на траекторию полета к Луне, выход на окололунную орбиту. Они начали издалека потому что понимали, надо научиться делать вещи, которые предшествуют посадке. И только в 2025 году у них запланирована высадка астронавтов на поверхность. Очень обидно, что с “Луной-25” так произошло, но в какой-то степени мы ожидали, что проблемы будут.

- Что самое важное утрачивается за эту паузу в 47 лет - инженерные кадры, управленческий опыт, технические решения?

- Самое важное это люди, которые имели соответствующий опыт. За это время сменилось два поколения разработчиков, которые не занимались Луной. В каком бы объеме не сохранилась документация о предыдущих полетах, говорить о том, что нынешние разработчики освоили опыт предшествующих поколений - нельзя. Невозможно научиться летать по бумаге. Этот поколенческий разрыв в 47 лет привел к тому, что новое поколение разработчиков снова вынуждено учиться на своих ошибках и приобретать свой собственный опыт. Вы поймите, что космический аппарат надо почувствовать. Как бы тривиально это ни звучало, но у каждой станции есть своя душа. Нужно сродниться с этой душой, чтобы летать нормально. А для этого нужны не только инженерные решения, но и знание многих нюансов. Потому что космос непредсказуем.

- Глава “Роскосмоса” Юрий Борисов говорил что “Луна-25” высокорисковая экспедиция, шансы на успех около 70 процентов. В чем главные риски?

- Предполагалось, что главный риск будет на этапе посадки. Мы давно не сажали станции на другие планеты, поэтому надо было научиться это делать. Но до посадки дело не дошло, оказалось, что риски не только в этом. Возможно в системе управления возникли погрешности, а может быть ошибка в системе ориентации… Здесь сейчас идет гадание на кофейной гущи. Давайте дождемся, что скажет “Роскосмос” по итогам расследования этой аварии.

- Насколько сильно “Луна-25” конструктивно отличается от советских станций. Потому что иногда приходилось читать, что российскую станцию делали по чертежам аппаратов сконструированных в СССР.

- Это далеко не копия, конечно. Основная схема, схожа с аппаратами советского поколения, но конструктивно там совершенно другая элементная база, абсолютно иные технические решения, как по различным системам, так и по станции в целом. Поэтому говорить о копии не стоит.

- Мы привыкли, что считаемся лидерами лунной гонки. Теперь наши позиции пошатнулись…

- К большому сожалению, мы во второй лунной гонке по большому счету и не участвуем. Потому что и китайцы и американцы провозгласили программу высадки человека на Луну до 2030 года. Мы же собираемся заняться пилотируемой программой уже после 2030 года.

- Индийцы намерены 23 августа сажать на Луну свой аппарат “Чандраян-3”. На ваш взгляд, насколько велики шансы на фоне нашей неудачи?

- Вы знаете, до нашей неудачи у индийцев была своя неудача - пару лет назад они “Чандраян-2” не сумели посадить. Естественно они учли опыт той аварии и сейчас особенно тщательно готовятся к посадке. Скажем так, у них неплохие шансы, чтобы реализовать свою затею.

- Насколько потеря “Луны-25” усложнит наши последующие шаги?

- Безусловно усложнит, потому что придется пересматривать те технические решения, которые были приняты для “Луны-25” и которые планировалось использоваться на последующих станциях. Ведь у нас лунная программа распланирована на несколько лет и после “Луны-25” должна была стартовать “Луна-26”, которая выйдет на окололунную орбиту и будет картографировать поверхность Луны. Необходимо будет перепроверить следующие станции, тщательнее подходить к программному обеспечению, к отработке отдельных систем. Любая космическая неудача так или иначе сказывается на всех последующих полетах. Но надо сказать, что что у этой истории есть и плюсы, будем считать, что мы в полете “Луны-25” отработали переход на лунную орбиту. Это тоже немало. Хотя мы рассчитывали на большее.

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