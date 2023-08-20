Минфин ФРГ предложил предоставлять Украине военной помощи на 5 млрд евро в год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что предложил депутатам Бундестага закладывать 5 млрд евро в год на оказание военной помощи Украине.

На дискуссии с жителями Германии в рамках Дней открытых дверей правительства страны Линднер сообщил, что ФРГ уже оказала Украине поддержку на общую сумму 22 млрд евро. Она включает в себя не только военную, но и гуманитарную помощь, в частности, по приему, размещению и уходу за беженцами.

«На ближайшие годы я предложил бюджетным законодателям в Бундестаге внести в план сумму 5 млрд евро ежегодно в качестве военной поддержки», - цитирует министра ТАСС.

Линднер уточнил, что окончательное решение примут парламентарии. Он также добавил, что срок, в ходе которого Украине будет оказываться поддержка, зависит от хода конфликта. Министр выразил надежду на то, что он закончится как можно скорее.

Ранее издание Welt писало, что Германия намеренно замедляет поставки оружия на Украину, которое обещала передать в 2023 году, а некоторая техника и вовсе так и не дошла до Вооруженных сил страны.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что западные союзники киевского режима не добьются желаемых целей своим участием в конфликте на Украине и рано или поздно прекратят поддержку Киева.